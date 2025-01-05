Президент розповів, чи може Україна вступити до НАТО без окупованих територій

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Такий сценарій стане невеликим успіхом для України

Сценарій за якого дія Північноатлантичного альянсу пошириться на підконтрольні Києву території – можливий. Про це  заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН

"Законодавчо запрошення до НАТО робиться Україні, і ми не визнаємо всіх інших територій України, але НАТО може діяти на тій частині, яка перебуває під контролем України - про це можна домовитися? Я впевнений? Так. Це невеликий успіх для нас, але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни, то так, це перше (гарантії безпеки – ред.)", - сказав Зеленський.

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І він додав, що це перший крок.

"Друге - пакет зброї. Я не готовий публічно сказати, що це таке, але для президента Трампа в цьому немає таємниць. В основному це залежить від волі США. Тому що частково ЄС дасть і частково США. До цього пакета потрібна єдність", - сказав Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що Трамп на посаді президента США має ввести санкції проти російської енергетики і це вигідно США.

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Нагадаємо

Стаття 5 статуту НАТО передбачає, що напад на одного з учасників Альянсу є нападом на всіх членів організації. Наразі точаться дискусії довкола питання чи може Україна стати членом НАТО в умовах російської агресії та окупації частини її територій.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна отримати запрошення до Альянсу, адже це прискорить завершення війни. І запрошення має отримати вся Україна в межах кордонів визнаних міжнародним правом.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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