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НАТО — це компроміс, але не єдина гарантія безпеки, - Зеленський

НАТО — це компроміс, але не єдина гарантія безпеки, - Зеленський

Київ • УНН

 • 25671 перегляди

Президент України розповів про необхідність використання заморожених російських активів для розвитку військової галузі. Зеленський також обговорив різні форми гарантій безпеки та важливість міжнародного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для створення безпеки України потрібна тісна співпраця з міжнародними партнерами та значні фінансові ресурси для розвитку військової галузі. Про це Зеленський розповів американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН

Деталі

Фрідман зазначив, що кількість солдатів і кількість артилерійських снарядів – це ще не все.

Як ви сказали, припустимо, що в Україні чотири роки буде гарантовано безпеку з Трампом. Ви можете формувати партнерські відносини з Індією та Саудівською Аравією, які забезпечать покарання, наприклад, ціни на нафту, якщо буде ще якась агресія. Я зустрічав багато чудових українських IT і тех-фахівців – ви можете побудувати великі компанії, які формують партнерські відносини з США, партнерські відносини з Китаєм

- каже Фрідман.

За його словами, в такому випадку не буде потрібен аркуш паперу для захисту.

Вам навіть не потрібні відповіді. Тому що коли ви тільки що говорили, ви вже відповіли на всі запитання. Перше з них – це те, що на даний момент потрібна просто співпраця і дуже багато грошей для військової галузі. В Україні чи в Європі з Індією, Саудівською Аравією і США. Вам потрібні великі гроші. Тож питання в тому, де ви їх отримаєте. Отже, моя відповідь була адресована Трампу. Я сказав, що це одна з гарантій безпеки. Візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів. Ми їх заберемо. Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва, і будемо купувати всю зброю в США

- сказав президент.

Він додав, що Україні не потрібні подарунки від США.

Це не буде корисно для вашої галузі. Для Сполучених Штатів. Ми вкладаємо туди гроші. російські гроші. Не українські. Не європейські. російські гроші. російські активи. Вони мусять за це заплатити. Ми це поставимо і ми це зробимо. Це одна з гарантій безпеки. Але потім, по-друге, ви сказали, що ціна енергоносіїв і багато санкцій на продукцію, і російський тіньовий флот, тощо

- зазначив Зеленський.

Зеленський пояснив, що це була друга відповідь, про яку вони говорили раніше, зазначивши, що США мають вводити ще більше санкцій проти росії, але не знімати вже існуючі санкції.

Фрідман зауважив, що це нормально для України, але для президента Росії це нормально не буде.

Так? Але я не думаю, чи це влаштує його. Він все ще вбивця. Ти вважаєш, що він на волі після всіх вбивств. Він на волі після всіх вбивств і ніхто у світі не здатен його поставити на місце і посадити до в'язниці? Ти вважаєш, що це маленький компроміс?

- запитав Зеленський

Фрідман відповів, що це не маленький компроміс: "І пробачити, звісно, це не маленький компроміс".

Зеленський зазначив, що це неможливо взагалі пробачити: "Ми не можемо влізти в голову і в душу людини, яка втратила сім'ю. Просто ніколи і ніхто, взагалі ніхто не піде на це".

Далі президент України запитав, як би людина реагувала, якби у неї забрали дитину. Чи стала б вона розпитувати, хто це зробив, і, почувши відповідь, просто змирилася? Зеленський наголосив, що в такій ситуації будь-хто пішов би і покарав винного, вважаючи це справедливим.

Він розмірковував, чи можна пробачати вбивць, і наголосив, що для створення безпеки потрібні гарантії. Це стосується тих територій, які Україна контролює, і тих людей, які втратили близьких. За його словами, це питання часу, але про втрати ніколи не забудуть.

Зеленський також підкреслив, що вступ України до НАТО є компромісом. На його думку, членство в Альянсі гарантує, що росія не нападе на Україну, а Україна — на росію.

Говорячи про системи безпеки, він навів приклад Ізраїлю. Зеленський нагадав, що, попри те що Ізраїль не є членом НАТО, коли на його територію летіли ракети, авіація і системи ППО різних країн, зокрема США, Британії та Франції, стали на його захист. Він додав, що Ізраїль має власну ядерну зброю, що забезпечує йому ще більшу безпеку, ніж членство в НАТО.

Президент наголосив, що гарантії безпеки можуть існувати в різних формах і не завжди називатися "НАТО", але їхня суть залишається тією самою.

І якогось дядю Вову дратує слово НАТО? Проблема у слові? А мені здається, його просто дратують живі люди, які тут ходять

- підсумував Зеленський.

Президент розповів, чи може Україна вступити до НАТО без окупованих територій05.01.25, 23:00 • 101919 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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