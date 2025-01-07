Сибіга закликає партнерів до рішучих дій: що стоїть на кону для світової безпеки

Сибіга закликає партнерів до рішучих дій проти агресії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

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Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом залишатися незламними перед обличчям російської агресії. На тлі війни, яка продовжує впливати не лише на Україну, а й на глобальну безпеку. Міністр закордонних справ наголошує на необхідності зберігати принциповість і послідовність у підтримці українського спротиву.

Він підкреслює, що поступки агресору чи відсутність рішучості у боротьбі з ним матимуть далекосяжні негативні наслідки. Зміцнення обороноздатності України та посилення міжнародного тиску на терористичну країну є ключовими елементами для досягнення справедливого миру, що стане запорукою стабільності як у Європі, так і в Сполучених Штатах.

Українська дипломатія наголошує, що стратегічні помилки можуть обійтися союзникам дорого в майбутньому. Для ефективної протидії агресії потрібне сильне лідерство, яке здатне досягти миру через демонстрацію сили та непохитності.

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