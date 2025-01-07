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Сибіга закликає партнерів до рішучих дій: що стоїть на кону для світової безпеки

Сибіга закликає партнерів до рішучих дій: що стоїть на кону для світової безпеки

Київ • УНН

 • 102024 перегляди

МЗС України закликає міжнародних партнерів зберігати незламність перед російською агресією. Міністр наголошує на важливості посилення обороноздатності України та міжнародного тиску для досягнення справедливого миру.

Сибіга закликає партнерів до рішучих дій проти агресії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом залишатися незламними перед обличчям російської агресії. На тлі війни, яка продовжує впливати не лише на Україну, а й на глобальну безпеку. Міністр закордонних справ наголошує на необхідності зберігати принциповість і послідовність у підтримці українського спротиву. 

Він підкреслює, що поступки агресору чи відсутність рішучості у боротьбі з ним матимуть далекосяжні негативні наслідки. Зміцнення обороноздатності України та посилення міжнародного тиску на терористичну країну є ключовими елементами для досягнення справедливого миру, що стане запорукою стабільності як у Європі, так і в Сполучених Штатах. 

Українська дипломатія наголошує, що стратегічні помилки можуть обійтися союзникам дорого в майбутньому. Для ефективної протидії агресії потрібне сильне лідерство, яке здатне досягти миру через демонстрацію сили та непохитності. 

Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС 29.12.24, 23:08 • 42379 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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