Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на отримання Євросоюзом скрапленого газу з РФ. Він закликав заборонити цей імпорт до країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів, - йдеться у повідомленні.



Глава МЗС України додав, що на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками.

У дописі сказано, що заклик Сибіги був його реакцією на публікацію видання Financial Times про те, що протягом 2024 року країни Європейського союзу імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу (скрапленого природного газу).

Нагадаємо

Ціни на газ у Європі зросли на 5% після того, як путін поставив під сумнів можливість нової транзитної угоди з Україною. Країни ЄС шукають альтернативні рішення, але Зеленський відкидає варіанти, що фінансують рф.