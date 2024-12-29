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Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС

Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС

Київ • УНН

 • 42379 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЄС заборонити імпорт російського скрапленого газу. За його словами, на ринку достатньо альтернативних постачальників LNG-газу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на отримання Євросоюзом скрапленого газу з РФ. Він закликав заборонити цей імпорт до країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів,

- йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України додав, що на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками.

У дописі сказано, що заклик Сибіги був його реакцією на публікацію видання Financial Times про те, що протягом 2024 року країни Європейського союзу імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу (скрапленого природного газу).

Нагадаємо

Ціни на газ у Європі зросли на 5% після того, як путін поставив під сумнів можливість нової транзитної угоди з Україною. Країни ЄС шукають альтернативні рішення, але Зеленський відкидає варіанти, що фінансують рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
financial-timesFinancial Times
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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