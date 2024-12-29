Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЄС заборонити імпорт російського скрапленого газу. За його словами, на ринку достатньо альтернативних постачальників LNG-газу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на отримання Євросоюзом скрапленого газу з РФ. Він закликав заборонити цей імпорт до країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.
Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів,
Глава МЗС України додав, що на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками.
У дописі сказано, що заклик Сибіги був його реакцією на публікацію видання Financial Times про те, що протягом 2024 року країни Європейського союзу імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу (скрапленого природного газу).
Нагадаємо
Ціни на газ у Європі зросли на 5% після того, як путін поставив під сумнів можливість нової транзитної угоди з Україною. Країни ЄС шукають альтернативні рішення, але Зеленський відкидає варіанти, що фінансують рф.