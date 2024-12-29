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Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС

Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС

Киев  •  УНН

 • 4911 просмотра

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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС запретить импорт российского сжиженного газа. По его словам, на рынке достаточно альтернативных поставщиков LNG-газа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на получение Евросоюзом сжиженного газа из РФ. Он призвал запретить этот импорт в страны ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Это недопустимо. Импорт российского LNG-газа в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров,

- говорится в сообщении.

Глава МИД Украины добавил, что на рынке достаточно сжиженного природного газа, чтобы не финансировать преступный российский режим вместе с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками.

В заметке сказано, что призыв Сибиги был его реакцией на публикацию издания Financial Times о том, что в течение 2024 года страны Европейского союза импортировали рекордный объем российского LNG-газа (сжиженного природного газа).

Напомним

Цены на газ в Европе выросли на 5% после того, как Путин поставил под сомнение возможность нового транзитного соглашения с Украиной. Страны ЕС ищут альтернативные решения, но Зеленский отвергает варианты, финансирующие рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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