Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности
Киев • УНН
МИД Украины призывает международных партнеров сохранять несокрушимость перед российской агрессией. Министр подчеркивает важность усиления обороноспособности Украины и международного давления для достижения справедливого мира.
Сибига призывает партнеров к решительным действиям против агрессии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Украина обратилась к международным партнерам с призывом оставаться несокрушимыми перед лицом российской агрессии. На фоне войны, которая продолжает влиять не только на Украину, но и на глобальную безопасность. Министр иностранных дел подчеркивает необходимость сохранять принципиальность и последовательность в поддержке украинского сопротивления.
Он подчеркивает, что уступки агрессору или отсутствие решимости в борьбе с ним будут иметь далеко идущие негативные последствия. Укрепление обороноспособности Украины и усиление международного давления на террористическую страну являются ключевыми элементами для достижения справедливого мира, что станет залогом стабильности как в Европе, так и в Соединенных Штатах.
Украинская дипломатия отмечает, что стратегические ошибки могут обойтись союзникам дорого в будущем. Для эффективного противодействия агрессии нужно сильное лидерство, которое способно достичь мира через демонстрацию силы и непоколебимости.
Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС29 дек. 2024, 21:08 • 41880 просмотров