Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

Сибига призывает партнеров к решительным действиям против агрессии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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Украина обратилась к международным партнерам с призывом оставаться несокрушимыми перед лицом российской агрессии. На фоне войны, которая продолжает влиять не только на Украину, но и на глобальную безопасность. Министр иностранных дел подчеркивает необходимость сохранять принципиальность и последовательность в поддержке украинского сопротивления.

Он подчеркивает, что уступки агрессору или отсутствие решимости в борьбе с ним будут иметь далеко идущие негативные последствия. Укрепление обороноспособности Украины и усиление международного давления на террористическую страну являются ключевыми элементами для достижения справедливого мира, что станет залогом стабильности как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

Украинская дипломатия отмечает, что стратегические ошибки могут обойтись союзникам дорого в будущем. Для эффективного противодействия агрессии нужно сильное лидерство, которое способно достичь мира через демонстрацию силы и непоколебимости.

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