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Енергетична криза на ТОТ: загарбники не можуть забезпечити електропостачання

Енергетична криза на ТОТ: загарбники не можуть забезпечити електропостачання

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На тимчасово окупованих територіях півдня України виникла енергетична криза через неефективне управління окупантів. Місцеві фахівці відмовляються співпрацювати, змушуючи загарбників залучати персонал з терористичної країни.

Тимчасово окуповані території півдня України переживають гостру енергетичну кризу, викликану неефективним управлінням з боку окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Відключення електроенергії стали звичайним явищем, незважаючи на відсутність атак на енергетичні об'єкти. Причиною цього є неспроможність окупантів підтримувати та обслуговувати енергетичну інфраструктуру на захоплених територіях.

Терористи змушені залучати фахівців з інших регіонів рф для заміни місцевого персоналу, який відмовляється співпрацювати з ворогом або покидає окуповані райони. Так, нещодавно на південь України були направлені енергетики з чувашії. 

Такий стан справ свідчить про низький рівень підтримки серед місцевого населення та реальний рівень "популярності" ворожих військ у регіоні, де багато українців готові покинути свої домівки, щоб уникнути співпраці з агресором.

На окупованих територіях Донеччини загострюється гуманітарна криза 15.02.24, 16:12 • 21264 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк

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