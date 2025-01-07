Временно оккупированные территории юга Украины переживают острый энергетический кризис, вызванный неэффективным управлением со стороны оккупационных администраций. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отключения электроэнергии стали обычным явлением, несмотря на отсутствие атак на энергетические объекты. Причиной этого является неспособность оккупантов поддерживать и обслуживать энергетическую инфраструктуру на захваченных территориях.

Террористы вынуждены привлекать специалистов из других регионов рф для замены местного персонала, который отказывается сотрудничать с врагом или покидает оккупированные районы. Так, недавно на юг Украины были направлены энергетики из чувашии.

Такое положение дел свидетельствует о низком уровне поддержки среди местного населения и реальном уровне "популярности" вражеских войск в регионе, где многие украинцы готовы покинуть свои дома, чтобы избежать сотрудничества с агрессором.

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