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У 2025 році росія планує збільшити оборонні витрати до 6,2% ВВП - Bloomberg

У 2025 році росія планує збільшити оборонні витрати до 6,2% ВВП - Bloomberg

Київ • УНН

 • 20131 перегляди

Згідно з проєктом бюджету РФ, витрати на оборону зростуть до 13,2 трлн рублів у 2025 році. Це становитиме 40% загальних бюджетних виплат, перевищуючи витрати на освіту, охорону здоров'я та соціальну політику.

Наступного року москва прагне збільшити витрати на оборону до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України. Про це пише Bloomberg, якому вдалось ознайомитись з проєктом бюджету рф на 2025 рік, передає УНН.

Деталі

Згідно з документом, російський уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів) у 2025 році із запланованих на цей рік з 10,4 трлн рублів, що становить 6,2% валового внутрішнього продукту.

Також зазначається, що військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році.

У виданні вказують, що витрати на національну оборону та внутрішню безпеку росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат Росії у 2025 році. У підсумку сума коштів виділених на оборону є більшою, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку.

росія відчує фінансово-економічні збитки від війни влітку 2025 року - Буданов07.09.24, 17:40 • 27332 перегляди

Доповнення

Також згідно з документом рф передбачає що витрати на засекречені або невизначені статті зростуть до 12,9 трлн рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трлн цього року, залишаючись на рівні близько 30% загальних бюджетних витрат.

Серед іншого уряд РФ прогнозує дефіцит бюджету на 2024 рік на рівні 1,7% ВВП, що на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж оцінювалося у червні

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російська економіка суттєво страждає від західних санкцій через війну в Україні. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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