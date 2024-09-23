В 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП - Bloomberg
Киев • УНН
Согласно проекту бюджета РФ, расходы на оборону вырастут до 13,2 трлн рублей в 2025 году. Это составит 40% общих бюджетных выплат, превышая расходы на образование, здравоохранение и социальную политику.
В следующем году москва стремится увеличить расходы на оборону до 6,2% валового внутреннего продукта страны на фоне войны против Украины. Об этом пишет Bloomberg, которому удалось ознакомиться с проектом бюджета рф на 2025 год, передает УНН.
Детали
Согласно документу, российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов) в 2025 году из запланированных на этот год с 10,4 трлн рублей, что составляет 6,2% валового внутреннего продукта.
Также отмечается, что военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.
В издании указывают, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность России составят около 40% общих бюджетных выплат России в 2025 году. В итоге сумма средств выделенных на оборону является большей, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.
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Дополнение
Также согласно документу рф предполагает что расходы на засекреченные или неопределенные статьи вырастут до 12,9 трлн рублей в 2025 году с изначально запланированных 11,1 трлн в этом году, оставаясь на уровне около 30% общих бюджетных расходов.
Среди прочего правительство РФ прогнозирует дефицит бюджета на 2024 год на уровне 1,7% ВВП, что на 0,6 процентного пункта больше, чем оценивалось в июне
Напомним,
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российская экономика существенно страдает от западных санкций из-за войны в Украине.