В 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  57311 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  100297 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  103096 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  102922 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  100704 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  85381 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  77878 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115607 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147377 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  187623 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

  •  20726 просмотра
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

  •  63037 просмотра
Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

  •  22759 просмотра
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

  •  33372 просмотра
В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

  •  20700 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  171778 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  167427 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  166703 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  171346 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  186830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

  •  81021 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

  •  75321 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

  •  45527 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  49072 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  103797 просмотра
Актуальное
В 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП - Bloomberg

В 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП - Bloomberg

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 17:35  •  3180 просмотра

Read in English

Согласно проекту бюджета РФ, расходы на оборону вырастут до 13,2 трлн рублей в 2025 году. Это составит 40% общих бюджетных выплат, превышая расходы на образование, здравоохранение и социальную политику.

В следующем году москва стремится увеличить расходы на оборону до 6,2% валового внутреннего продукта страны на фоне войны против Украины. Об этом пишет Bloomberg, которому удалось ознакомиться с проектом бюджета рф на 2025 год, передает УНН.

Детали

Согласно документу, российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов) в 2025 году из запланированных на этот год с 10,4 трлн рублей, что составляет 6,2% валового внутреннего продукта.

Также отмечается, что военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.

В издании указывают, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность России составят около 40% общих бюджетных выплат России в 2025 году. В итоге сумма средств выделенных на оборону является большей, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

россия почувствует финансово-экономические убытки от войны летом 2025 года - Буданов7 сентября 2024, 14:40 • 27034 просмотра

Дополнение

Также согласно документу рф предполагает что расходы на засекреченные или неопределенные статьи вырастут до 12,9 трлн рублей в 2025 году с изначально запланированных 11,1 трлн в этом году, оставаясь на уровне около 30% общих бюджетных расходов.

Среди прочего правительство РФ прогнозирует дефицит бюджета на 2024 год на уровне 1,7% ВВП, что на 0,6 процентного пункта больше, чем оценивалось в июне

Напомним,

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российская экономика существенно страдает от западных санкций из-за войны в Украине. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
ukrainaУкраина