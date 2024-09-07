россия почувствует финансово-экономические убытки от войны летом 2025 года - Буданов

россия финансирует войну собственными средствами, что влечет значительные финансовые потери. По прогнозам, уже летом 2025 года эти потери начнут серьезно влиять на экономику страны. Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире «Радио Хартия», передает УНН.

россия воюет сугубо за свой счет и они теряют серьезные деньги - говорит Буданов.

По его словам, переход экономики России на «военные рельсы» не прошли безболезненно, но все же они это сделали. Он говорит, что ресурсы не вечны, а когда в страна война, то они всегда уходят в минус.

Когда российская экономика болезненно начнет ощущать все мировые события? По нашим расчетам, ощущение придет летом 2025 года. Нет, это не крах - это период, когда финансово-экономические убытки будут иметь серьезное влияние. Конечно, это «не поставит Россию на колени», но это заставит их задуматься какие следующие шаги - подчеркнул глава ГУР МО.

Напомним,

Российские власти регулярно заявляют, что экономика рф на самом деле не страдает от западных санкций и что время будет на стороне россии в ее агрессивной войне против Украины. Однако санкции уже значительно ослабили российскую экономику.