росія відчує фінансово-економічні збитки від війни влітку 2025 року - Буданов

росія фінансує війну власними коштами, що спричиняє значні фінансові втрати. За прогнозами, вже влітку 2025 року ці втрати почнуть серйозно впливати на економіку країни. Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі "Радіо Хартія", передає УНН.

росія воює суто за свій кошт і вони втрачають серйозні гроші - каже Буданов.

За його словами, перехід економіки росії на "воєнні рейки" не пройшли безболісно, але все ж вони це зробили. Він каже, що ресурси не вічні, а коли в країна війна, то вони завжди йдуть у мінус.

Коли російська економіка болісно почне відчувати всі світові події? За нашими розрахунками, відчуття прийде влітку 2025 року. Ні, це не крах — це період, коли фінансово-економічні збитки будуть мати серйозний вплив. Звісно, це "не поставить росію на коліна", але це змусить їх задуматись які наступні кроки - наголосив очільник ГУР МО.

Нагадаємо

Російська влада регулярно заявляє, що економіка рф насправді не страждає від західних санкцій і що час буде на боці росії в її агресивній війні проти України. Однак санкції вже значно послабили російську економіку.