рф демонстрирует, что готова воевать в течение всего 2025 года - руководитель ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД при СНБО сообщил о готовности рф воевать весь 2025 год. россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП, несмотря на санкции и удары по военной инфраструктуре.
россия демонстрирует, что готова воевать против Украины в течение всего 2025 года и постарается не отступать от этого. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
«Враг демонстрирует, что готов воевать в течение всего 2025 года и будет пытаться не отступать от этого», - написал Коваленко.
Он отметил, что об этом говорит как информационная и пропагандистская деятельность рф, так и военная, хотя в результате ударов по их ВПК и ресурсных предприятиях и базах, а также энергетические санкции, поддерживать интенсивную войну москве будет все сложнее.
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российский диктатор владимир путин заявил, что россия продолжит достигать всех целей «спецоперации» в 2025 году.
Bloomberg сообщал, что в 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП.