Эксклюзив
19:47
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
15:03
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 113 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 160 просмотра

С начала суток произошло 113 боевых столкновений. Враг применил более 5700 дронов-камикадзе и совершил почти 30 тысяч обстрелов позиций ВСУ.

На фронте произошло 113 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 113 боевых столкновений. Враг применил 5711 дронов-камикадзе и совершил 29361 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5711 дронов-камикадзе и совершил 29361 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили один вражеский штурм, кроме этого противник нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых бомб, совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении враг три раза атаковал в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов вблизи Дробышево и Чернещины.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении сегодня наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Продолжается бой.

Силы обороны с начала суток отбили 20 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 40 оккупантов и 21 – ранен; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и три единицы специальной техники. Уничтожено или подавлено 175 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового, Злагоды и Доброполья. Кроме того, Великомихайловка, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализничного, Цвиткового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаудару подвергся населенный пункт Малокатериновка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

