На фронте произошло 113 боевых столкновений, враг запустил более 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 113 боевых столкновений. Враг применил 5711 дронов-камикадзе и совершил 29361 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5711 дронов-камикадзе и совершил 29361 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили один вражеский штурм, кроме этого противник нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых бомб, совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении враг три раза атаковал в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов вблизи Дробышево и Чернещины.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении сегодня наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Продолжается бой.

Силы обороны с начала суток отбили 20 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 40 оккупантов и 21 – ранен; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и три единицы специальной техники. Уничтожено или подавлено 175 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового, Злагоды и Доброполья. Кроме того, Великомихайловка, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализничного, Цвиткового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаудару подвергся населенный пункт Малокатериновка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Оккупанты выпустили более 6000 дронов и совершили 120 атак за сутки - Генштаб о ситуации на фронте