Ексклюзив
19:47 • 1970 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
15:03 • 12546 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 22074 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 18614 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 23867 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 29502 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35690 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34131 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44679 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120940 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Публікації
Ексклюзиви
На фронті відбулось 113 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Від початку доби відбулося 113 бойових зіткнень. Ворог застосував понад 5700 дронів-камікадзе та здійснив майже 30 тисяч обстрілів позицій ЗСУ.

На фронті відбулось 113 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. Ворог застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29361 обстріл, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили один ворожий штурм, крім цього противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів поблизу Дробишевого та Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай–Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку сьогодні наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Триває бій.

Сили оборони з початку доби відбили 20 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 40 окупантів та 21 – поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту та три одиниці спеціальної техніки. Знищено або подавлено 175 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового, Злагоди та Добропілля. Крім того, Великомихайлівка, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав населений пункт Малокатеринівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу - Генштаб про ситуацію на фронті10.03.26, 22:24 • 5428 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України