Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 69 авіаційних ударів – скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанські Хутори. Триває одна штурмова дія противника.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Дробишевого та Ставків. Триває одна штурмова дія.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор атакувальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Новопавлівка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Триває одна штурмова дія.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 15 – поранено; знищено одне укриття противника, склад боєприпасів, артилерійську систему, танк та дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено 62 укриття, 4 пункти управління БпЛА, танк, ББМ, чотири артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки ворога. Знищено або подавлено 281 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 18 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Зарічне, Варварівка, Лугівське, Мирне, Гірке та Святопетрівка. Чотири атаки тривають.

На Оріхівському напрямку противник атакував у районах Щербаків і Павлівки.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

Втрати рф за добу склали 950 солдатів та понад дві тисячі безпілотників