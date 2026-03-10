Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу - Генштаб про ситуацію на фронті

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 9908 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 28054 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 28083 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 20864 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 27840 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 28375 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43043 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 52739 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52966 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85089 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 27582 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto10 березня, 12:51 • 19669 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 20237 перегляди
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24 • 10824 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 14774 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 14774 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 28054 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 28083 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43043 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 52739 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Туреччина
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 4762 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 7422 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 20237 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 27583 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 30001 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Іскандер (ОТРК)

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Генштаб повідомив про 120 бойових зіткнень та масовані обстріли позицій ЗСУ. Найбільша активність ворога зафіксована на Костянтинівському напрямку.

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 69 авіаційних ударів – скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанські Хутори. Триває одна штурмова дія противника.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Дробишевого та Ставків. Триває одна штурмова дія.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор атакувальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Новопавлівка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Триває одна штурмова дія.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 15 – поранено; знищено одне укриття противника, склад боєприпасів, артилерійську систему, танк та дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено 62 укриття, 4 пункти управління БпЛА, танк, ББМ, чотири артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки ворога. Знищено або подавлено 281 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 18 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Зарічне, Варварівка, Лугівське, Мирне, Гірке та Святопетрівка. Чотири атаки тривають. 

На Оріхівському напрямку противник атакував у районах Щербаків і Павлівки.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

Втрати рф за добу склали 950 солдатів та понад дві тисячі безпілотників10.03.26, 07:44 • 4674 перегляди

Антоніна Туманова

