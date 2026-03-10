$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
17:36 • 10399 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 29804 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 29087 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 21583 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 28517 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 28617 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 43487 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53119 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53052 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85203 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Оккупанты выпустили более 6000 дронов и совершили 120 атак за сутки - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Генштаб сообщил о 120 боевых столкновениях и массированных обстрелах позиций ВСУ. Наибольшая активность врага зафиксирована на Константиновском направлении.

Оккупанты выпустили более 6000 дронов и совершили 120 атак за сутки - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Враг применил 6229 дронов-камикадзе и совершил 2896 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 69 авиационных ударов – сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 6229 дронов-камикадзе и совершил 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением 11 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанские Хутора. Продолжается одна штурмовая атака противника.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три атаки оккупантов в районах Дробышево и Ставков. Продолжается одна штурмовая атака.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Дроновки, Платоновки и Резниковки.

На Краматорском направлении агрессор атакующих действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка, Новопавловка, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка. Продолжается одна штурмовая атака.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 55 оккупантов и 15 – ранено; уничтожено одно укрытие противника, склад боеприпасов, артиллерийская система, танк и две единицы автомобильного транспорта, повреждено 62 укрытия, 4 пункта управления БпЛА, танк, ББМ, четыре артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники врага. Уничтожено или подавлено 281 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового и Новогригорьевки. Одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов: в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Заречное, Варваровка, Луговское, Мирное, Горькое и Святопетровка. Четыре атаки продолжаются.

На Ореховском направлении противник атаковал в районах Щербаков и Павловки.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки составили 950 солдат и более двух тысяч беспилотников10.03.26, 07:44 • 4680 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения