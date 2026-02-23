$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 5630 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 10645 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 10117 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 10332 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 10922 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 11135 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 10773 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 12095 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 40233 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 45193 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
публикации
публикации
Эксклюзив
Эксклюзив
На фронте произошло 100 боевых столкновений, враг применил более 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 100 боевых столкновений. Противник совершил 70 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу и применил 5774 дрона-камикадзе.

На фронте произошло 100 боевых столкновений, враг применил более 5,7 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 100 боевых столкновений. Враг применил 5774 дрона-камикадзе и совершил 2336 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 5774 дрона-камикадзе и совершил 2336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив один КАБ, совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону Графского и Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак, в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупантов и ранили 22; уничтожили танк, 76 беспилотных летательных аппаратов, артиллерийскую систему, наземный роботизированный комплекс, две единицы автомобильного транспорта, девять единиц специальной техники, два пункта управления БпЛА и склад ГСМ. Поражены артиллерийская система, две станции радиоэлектронной борьбы, десять единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА и девять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили десять атак оккупантов в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяная, Левадное, Покровское.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, Зализничного. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Воздвижевка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое, Катериновка.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов и Веселянка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На фронте произошло 40 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб23.02.26, 17:03 • 3266 просмотров

Антонина Туманова

