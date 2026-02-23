На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5,7 тис. дронів - Генштаб

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 5642 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 10666 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 10134 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 10346 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 10935 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11139 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10774 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 12096 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40241 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45202 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 27792 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 37735 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 24641 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 17237 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі14:35 • 4804 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 17347 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40236 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45194 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 138610 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 147870 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 3146 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 27860 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 62807 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 67969 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 68016 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Starlink
The Guardian

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5,7 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 12 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень. Противник здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу та застосував 5774 дрони-камікадзе.

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5,7 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік Графського та Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі Піщаного. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного. 

На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 44 окупантів та поранили 22; знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ. Уражено артилерійську систему, дві станції радіоелектронної боротьби, десять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Катеринівка.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб23.02.26, 17:03 • 3266 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна