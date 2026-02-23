$43.270.01
Ексклюзив
14:58 • 272 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 3472 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 30336 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 37650 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 24115 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 29540 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 30675 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25090 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 34382 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 42935 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
Меню
На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 40 бойових зіткнень. Ворог активно наступає на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Леонівка, Архипівка Чернігівської області; Безсалівка, Будки, Волфине, Рогізне, Суходіл, Рижівка, Нововасилівка, Голишівське, Нескучне, Нова Гута, Товстодубове Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана. 

На Слов’янському та Краматорському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. Чотири атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне та у бік населеного пункту Шевченко.

На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили вісім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке. 

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнав населений пункт Оріхів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський23.02.26, 11:02 • 3156 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні