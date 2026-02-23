$43.270.01
Эксклюзив
14:58 • 1210 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 5140 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 32034 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 39318 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 25144 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 30503 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 31115 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25393 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 34531 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 43036 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 40 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 594 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 40 боевых столкновений. Враг активно наступает на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте произошло 40 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 40 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Леоновка, Архиповка Черниговской области; Бессаловка, Будки, Волфино, Рогизное, Суходол, Рыжевка, Нововасильевка, Голышевское, Нескучное, Новая Гута, Толстодубово Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Купянском направлении враг один раз пытался атаковать в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана. 

На Славянском и Краматорском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Щербиновки, Иванополья, Софиевки, Берестка и в сторону Константиновки, Новопавловки. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 13 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное и в сторону населенного пункта Шевченко.

На Александровском направлении агрессор атаковал три раза в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяная, Левадное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили восемь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое. 

На Ореховском и Приднепровском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Орехов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери россиян на фронте достигают 35 тысяч человек ежемесячно – Зеленский23.02.26, 11:02 • 3232 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине