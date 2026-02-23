На фронте произошло 40 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 40 боевых столкновений. Враг активно наступает на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.
Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Леоновка, Архиповка Черниговской области; Бессаловка, Будки, Волфино, Рогизное, Суходол, Рыжевка, Нововасильевка, Голышевское, Нескучное, Новая Гута, Толстодубово Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Купянском направлении враг один раз пытался атаковать в районе Песчаного.
На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана.
На Славянском и Краматорском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Щербиновки, Иванополья, Софиевки, Берестка и в сторону Константиновки, Новопавловки. Четыре атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 13 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное и в сторону населенного пункта Шевченко.
На Александровском направлении агрессор атаковал три раза в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяная, Левадное.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили восемь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое.
На Ореховском и Приднепровском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Орехов.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
