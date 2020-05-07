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В Днепропетровской области обнаружили 20 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 20514 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер среды, 6 мая, зафиксировано 20 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.

В Днепропетровской области обнаружили 20 новых случаев COVID-19

“За 06.05.2020 общее количество новых положительных результатов — 20”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГУ “Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины” получено всего за 06.05.2030 16 положительных результатов:

— г. Днепр — 6,
— г. Камянское — 4,
— г. Марганец — 2,
— Днепровский район — 3,
— Петропавловская район — 1.

Из лаборатории КП “Днепропетровская областная клиническая больница И.И.Мечникова “ДОР” получено еще 4:

— г. Днепр — 1,
— Кривой Рог — 2,
— Павлоградский район — 1.

“По состоянию на 06.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 588 случаев”, — резюмировали в облсовете.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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