На Дніпропетровщині виявили 20 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Дніпропетровській області станом на вечір середи, 6 травня, зафіксовано 20 нових випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної ради.
“За 06.05.2020 загальна кількість нових позитивних результатів — 20”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” отримано всього за 06.05.2030 16 позитивних результатів:
— м.Дніпро — 6,
— м.Кам’янське — 4,
— м. Марганець — 2,
— Дніпровський район — 3,
— Петропавлiвський район — 1.
З лабораторії КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечникова” ДОР" отримано ще 4:
— м.Дніпро — 1,
— м.Кривий Ріг — 2,
— Павлоградский район — 1.
“Станом на 06.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 588 випадків”, — резюмували в облраді.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.