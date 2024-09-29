На Днепропетровщине сбит российский дрон-разведчик

В Днепропетровской области Силы обороны уничтожили вражеский беспилотник-разведчик, сообщил в воскресенье глава ОГА Сергей Лычак, передает УНН.

В области уничтожили вражеский дрон-разведчик. Спасибо бойцам ПвК «Восток»! - написал Лысак в Telegram.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о разведывательном БПЛА южнее Днепра, который направлялся северным курсом. Говорили, о возможной работе ПВО.

Напомним,

30 сентября в Кривом Роге объявлен Днем траура по погибшим, в результате удара рф по городу 27 сентября. Тогда погибли четыре человека.