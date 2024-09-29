На Днепропетровщине сбит российский дрон-разведчик
Киев • УНН
В Днепропетровской области уничтожен вражеский беспилотник-разведчик. Председатель ОВА поблагодарил бойцов ПвК «Восток» за успешное сбитие дрона, о котором ранее предупреждали Воздушные силы ВСУ.
В Днепропетровской области Силы обороны уничтожили вражеский беспилотник-разведчик, сообщил в воскресенье глава ОГА Сергей Лычак, передает УНН.
В области уничтожили вражеский дрон-разведчик. Спасибо бойцам ПвК «Восток»!
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о разведывательном БПЛА южнее Днепра, который направлялся северным курсом. Говорили, о возможной работе ПВО.
Напомним,
30 сентября в Кривом Роге объявлен Днем траура по погибшим, в результате удара рф по городу 27 сентября. Тогда погибли четыре человека.