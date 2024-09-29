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На Дніпропетровщині збито російський дрон-розвідник

На Дніпропетровщині збито російський дрон-розвідник

Київ • УНН

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У Дніпропетровській області знищено ворожий безпілотник-розвідник. Голова ОВА подякував бійцям ПвК "Схід" за успішне збиття дрона, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ.

В Дніпропетровській області Сили оборони знищили ворожий безпілотник -розвідник, повідомив у неділю голова ОВА Сергій Личак, передає УНН.

В області знищили ворожий дрон-розвідник. Дякую бійцям ПвК "Схід"!

- написав Лисак у Telegram.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про розвідувальний БПЛА південніше Дніпра, який прямував північним курсом. Казали, про можливу роботу ППО.

Нагадаємо

30 вересня у Кривому Розі оголошений Днем жалоби за загиблими, внаслідок удару рф по місту  27 вересня. Тоді загинули четверо людей. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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