На Дніпропетровщині збито російський дрон-розвідник
Київ • УНН
У Дніпропетровській області знищено ворожий безпілотник-розвідник. Голова ОВА подякував бійцям ПвК "Схід" за успішне збиття дрона, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ.
В Дніпропетровській області Сили оборони знищили ворожий безпілотник -розвідник, повідомив у неділю голова ОВА Сергій Личак, передає УНН.
В області знищили ворожий дрон-розвідник. Дякую бійцям ПвК "Схід"!
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про розвідувальний БПЛА південніше Дніпра, який прямував північним курсом. Казали, про можливу роботу ППО.
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