На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф

Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.