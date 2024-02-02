На Дніпропетровщині підняли на поверхню всіх шахтарів, які застрягли під землею через атаку дронів рф

Всіх 113 шахтарів, які застрягли застрягли під землею через ворожу атаку БПЛА, підняли на поверхню, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.

Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору - написав Вілкул у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що через знеструмлення від атаки дронів по Криворізькому району під землею опинилися 100 працівників шахт.

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