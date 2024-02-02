На Дніпропетровщині підняли на поверхню всіх шахтарів, які застрягли під землею через атаку дронів рф
Київ • УНН
Всі 113 шахтарів, заблокованих під землею через атаку безпілотника на електропідстанцію в Дніпропетровській області України, були благополучно виведені на поверхню.
Всіх 113 шахтарів, які застрягли застрягли під землею через ворожу атаку БПЛА, підняли на поверхню, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.
Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору
Раніше УНН повідомляв, що через знеструмлення від атаки дронів по Криворізькому району під землею опинилися 100 працівників шахт.
У Кривому Розі без світла люди та підприємства: росіяни влучили у підстанцію Укренерго02.02.24, 06:40 • 120334 перегляди