На Днепропетровщине 15 лет получил фсб-агент, который "сливал" оккупантам маршруты военных эшелонов

По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого правоохранители задержали в декабре 2024 года на Днепропетровщине. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Как установило расследование, он шпионил за эшелонами ВСУ на территории прифронтового региона.

Для этого злоумышленник устанавливал возле местных станций Укрзализныци скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Чтобы замаскировать видеоустройства, агент обустраивал их на деревьях и для бесперебойной онлайн-трансляции регулярно менял павербанки. Таким образом враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны. Также с помощью разведданных рашисты надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары

По данным следствия, задание ФСБ выполнял 24-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "быстрых заработков".

Во время обысков у агента изъят смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные фигурантом