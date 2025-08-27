На Днепропетровщине 15 лет получил фсб-агент, который "сливал" оккупантам маршруты военных эшелонов

$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 36164 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 70051 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 47448 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 109648 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137296 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135492 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55626 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152428 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63244 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56575 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО26 августа, 15:21 • 4146 просмотра
В США 11-летняя девочка родила ребенка: отчима подозревают в сексуальном насилии26 августа, 15:43 • 3922 просмотра
Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС26 августа, 17:20 • 3742 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 5176 просмотра
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo20:53 • 3976 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 36164 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 39068 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 109649 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135493 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 167377 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 5262 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 59914 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 111376 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 133755 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 61864 просмотра
На Днепропетровщине 15 лет получил фсб-агент, который "сливал" оккупантам маршруты военных эшелонов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

СБУ задержала агента фсб в декабре 2024 года на Днепропетровщине, который шпионил за эшелонами ВСУ. Злоумышленник устанавливал скрытые видеокамеры возле станций Укрзализныци.

На Днепропетровщине 15 лет получил фсб-агент, который "сливал" оккупантам маршруты военных эшелонов

По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого правоохранители задержали в декабре 2024 года на Днепропетровщине. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

Как установило расследование, он шпионил за эшелонами ВСУ на территории прифронтового региона.

Для этого злоумышленник устанавливал возле местных станций Укрзализныци скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Чтобы замаскировать видеоустройства, агент обустраивал их на деревьях и для бесперебойной онлайн-трансляции регулярно менял павербанки. Таким образом враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны. Также с помощью разведданных рашисты надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары

- сообщили в СБУ.

По данным следствия, задание ФСБ выполнял 24-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "быстрых заработков".

Во время обысков у агента изъят смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные фигурантом

- говорится в сообщении.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

СБУ задержала двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Одна из них пыталась подорвать авто военного, другая – железнодорожный путь для эшелона ВСУ.

Агент ФСБ готовила ракетный удар по военкоматам в Чернигове25.08.25, 10:51 • 3070 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Telegram
Хмельницкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Украинская железная дорога
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины