На Дніпропетровщині 15 років отримав фсб-агент, який "зливав" окупантам маршрути військових ешелонів

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого правоохоронці затримали у грудні 2024 року на Дніпропетровщині. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Як встановило розслідування, він шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону.

Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій Укрзалізниці приховані відеокамери з віддаленим доступом для фсб.

Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони. Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари