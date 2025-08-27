На Дніпропетровщині 15 років отримав фсб-агент, який "зливав" окупантам маршрути військових ешелонів
СБУ затримала агента фсб у грудні 2024 року на Дніпропетровщині, який шпигував за ешелонами ЗСУ. Зловмисник встановлював приховані відеокамери біля станцій Укрзалізниці.
За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого правоохоронці затримали у грудні 2024 року на Дніпропетровщині. Про це інформує СБУ, передає УНН.
Деталі
Як встановило розслідування, він шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону.
Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій Укрзалізниці приховані відеокамери з віддаленим доступом для фсб.
Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони. Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари
За даними слідства, завдання фсб виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "швидких заробітків".
Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
