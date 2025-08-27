На Дніпропетровщині 15 років отримав фсб-агент, який "зливав" окупантам маршрути військових ешелонів

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 36404 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 70297 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 47618 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109925 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 137457 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135681 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55694 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152456 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63264 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56587 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.2м/с
78%
750мм
Популярнi новини
Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених активів рф, які знаходяться у Брюсселі26 серпня, 16:10 • 2668 перегляди
Перші візити будуть до України і Польщі: Сейм Литви затвердив нову прем’єр-міністерку країни26 серпня, 17:01 • 3200 перегляди
Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26 серпня, 17:20 • 3986 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 5584 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo20:53 • 4240 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 36409 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 39241 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109935 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135689 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 167501 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 5618 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 60020 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 111460 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 133834 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 61934 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Боєприпаси
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot

На Дніпропетровщині 15 років отримав фсб-агент, який "зливав" окупантам маршрути військових ешелонів

Київ • УНН

 • 150 перегляди

СБУ затримала агента фсб у грудні 2024 року на Дніпропетровщині, який шпигував за ешелонами ЗСУ. Зловмисник встановлював приховані відеокамери біля станцій Укрзалізниці.

На Дніпропетровщині 15 років отримав фсб-агент, який "зливав" окупантам маршрути військових ешелонів

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого правоохоронці затримали у грудні 2024 року на Дніпропетровщині. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, він шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону.

Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій Укрзалізниці приховані відеокамери з віддаленим доступом для фсб.

Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони. Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари

- повідомили в СБУ.

За даними слідства, завдання фсб виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "швидких заробітків".

Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом

- йдеться у дописі.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

СБУ затримала двох агенток рф, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Одна з них намагалася підірвати авто військового, інша – залізничну колію для ешелону ЗСУ.

Агентка фсб готувала ракетний удар по військкоматах у Чернігові25.08.25, 10:51 • 3072 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Telegram
Хмельницька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Служба безпеки України
Збройні сили України