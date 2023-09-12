На деоккупированных территориях обследовано 40% сельскохозяйственных земель - комитет ВРУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. В парламентском Аграрном Комитете подсчитали, что из 470 тысяч га плодородных земель в девяти областях, подлежащих обследованию уже обработано 188,6 тысяч га и 124,02 тысячи га из них требуют разминирования, передает УНН.

Детали

По данным Министерства обороны Украины почти 188,6 тысяч га сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях обследовано на наличие взрывоопасных предметов, из которых 124,02 тысячи га требуют очистки.

Отмечается, что в соответствии с планом разминирования сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях обследованию подлежат 470 тысяч га плодородных земель. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Харьковская области.

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Для выполнения этой задачи привлекается более 1 тысячи специалистов и 17 машин механизированного разминирования от Вооруженных сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и операторов противоминной деятельности.

Из указанного количества земель уже очищено 76,22 тысяч га в рамках оперативного реагирования, более 7,8 тысяч га требуют проведения мероприятий гуманитарного разминирования, которое осуществляют операторы противоминной деятельности

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В рамках оперативного реагирования по состоянию на сентябрь 2023 года очищено от взрывоопасных предметов сельскохозяйственных земель:

  • Херсонская область — 68,31 тыс. га;
  • Харьковская область — 49 га;
  • Николаевская область — 8,42 тыс. га;
  • Киевская область — 947 га;
  • Черниговская область — 95 га.

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