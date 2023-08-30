Швейцарія передає Україні дистанційну машину для розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Швейцарія надасть новий пакет допомоги для України, у межах якого передасть зокрема машину для розмінування та запчастини до неї. Про це повідомили у пресслужбі швейцарського уряду, передає УНН.
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"Федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту Швейцарії надає Державній службі з надзвичайних ситуацій машину для розмінування з дистанційним керуванням для безпечного та ефективного очищення територій, які були забруднені мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними пережитками війни з початку вторгнення РФ", — йдеться у повідомленні.
Деталі
У швейцарському уряді поінформували, що відправка планується у вересні. Загальний пакет допомоги становить понад 1,3 мільйона доларів. До нього увійшли:
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- гусенична машина, яка може знищити або підірвати протипіхотні міни;
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- причіп вантажівки;
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- комплект запчастин на три роки.
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Окрім цього, Швейцарські фахівці на місці проведуть спеціальні тренінги для українських спеціалістів.
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