Швейцарія передає Україні дистанційну машину для розмінування

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"Федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту Швейцарії надає Державній службі з надзвичайних ситуацій машину для розмінування з дистанційним керуванням для безпечного та ефективного очищення територій, які були забруднені мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними пережитками війни з початку вторгнення РФ", — йдеться у повідомленні.

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У швейцарському уряді поінформували, що відправка планується у вересні. Загальний пакет допомоги становить понад 1,3 мільйона доларів. До нього увійшли:



гусенична машина, яка може знищити або підірвати протипіхотні міни;



причіп вантажівки;



комплект запчастин на три роки.



Окрім цього, Швейцарські фахівці на місці проведуть спеціальні тренінги для українських спеціалістів.

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