Швейцарія розслідує спробу продажу танків для України - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Швейцарія розслідує справу державного виробника зброї Ruag AG після його невдалої спроби продати майже 100 танків, які були призначені для України, через порушення політики нейтралітету. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Міністерство оборони країни попросило зовнішніх аудиторів розслідувати суперечливу угоду з німецьким концерном Rheinmetall, яку зрештою було заблоковано, адже вона порушувала б статус нейтральної країни Швейцарії. Відомство також перевірить, чи потрібно реформувати відносини між компанією та урядом.
Ruag хотіла продати неробочі танки Leopard I компанії Rheinmetall, яка планувала їх відремонтувати та відправити в Україну, але швейцарська влада зупинила угоду в червні. Цистерни спочатку були куплені в Італії у 2016 році та залишилися там на складі, але, згідно з заявою, під час покупки виникли «неузгодженості».
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Видання пише, що з огляду на національні вибори, які відбудуться в жовтні, ця справа може збільшити рівень уваги до традиційного нейтралітету Швейцарії.
Колишня генеральна директорка Ruag Брігіт Бек була змушена піти у відставку після того, як запропонувала європейським країнам надіслати в Україну зброю швейцарського виробництва. Її наступник Ніколя Перрен заявив, що країні доведеться переосмислити свою міжнародну позицію «у все більш зв’язаному світі».
Це спонукало праву Швейцарську народну партію, найсильнішу силу в парламенті, відповісти, заявивши, що Швейцарія насолоджується миром і стабільністю лише завдяки нейтралітету, і що доктрина не підлягає обговоренню. SVP неодноразово критикувала міністра оборони Віолу Амхерд із центристської партії Мітте за те, що вона не здійснювала нагляд за Ruag.
Нагадаємо
У червні Федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарського концерну на продаж Україні 96 танків Leopard, через порушення політики нейтралітету держави.