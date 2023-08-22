Швейцарія розслідує спробу продажу танків для України - Bloomberg

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Міністерство оборони країни попросило зовнішніх аудиторів розслідувати суперечливу угоду з німецьким концерном Rheinmetall, яку зрештою було заблоковано, адже вона порушувала б статус нейтральної країни Швейцарії. Відомство також перевірить, чи потрібно реформувати відносини між компанією та урядом.

Ruag хотіла продати неробочі танки Leopard I компанії Rheinmetall, яка планувала їх відремонтувати та відправити в Україну, але швейцарська влада зупинила угоду в червні. Цистерни спочатку були куплені в Італії у 2016 році та залишилися там на складі, але, згідно з заявою, під час покупки виникли «неузгодженості».

Доповнення

Видання пише, що з огляду на національні вибори, які відбудуться в жовтні, ця справа може збільшити рівень уваги до традиційного нейтралітету Швейцарії.

Колишня генеральна директорка Ruag Брігіт Бек була змушена піти у відставку після того, як запропонувала європейським країнам надіслати в Україну зброю швейцарського виробництва. Її наступник Ніколя Перрен заявив, що країні доведеться переосмислити свою міжнародну позицію «у все більш зв’язаному світі».

Це спонукало праву Швейцарську народну партію, найсильнішу силу в парламенті, відповісти, заявивши, що Швейцарія насолоджується миром і стабільністю лише завдяки нейтралітету, і що доктрина не підлягає обговоренню. SVP неодноразово критикувала міністра оборони Віолу Амхерд із центристської партії Мітте за те, що вона не здійснювала нагляд за Ruag.

Нагадаємо

У червні Федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарського концерну на продаж Україні 96 танків Leopard, через порушення політики нейтралітету держави.