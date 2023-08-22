Швейцария расследует попытку продажи танков для Украины - Bloomberg

Детали

Министерство обороны страны попросило внешних аудиторов расследовать противоречивую сделку с немецким концерном Rheinmetall, которая в конце концов была заблокирована, ведь она нарушала бы статус нейтральной страны Швейцарии. Ведомство также проверит, нужно ли реформировать отношения между компанией и правительством.

Ruag хотела продать нерабочие танки Leopard I компании Rheinmetall, которая планировала их отремонтировать и отправить в Украину, но швейцарские власти остановили сделку в июне. Цистерны изначально были куплены в Италии в 2016 году и остались там на складе, но, согласно заявлению, во время покупки возникли «несогласованности».

Дополнение

Издание пишет, что ввиду национальных выборов, которые состоятся в октябре, это дело может увеличить уровень внимания к традиционному нейтралитету Швейцарии.

Бывший генеральный директор Ruag Бригит Бек была вынуждена уйти в отставку после того, как предложила европейским странам отправить в Украину оружие швейцарского производства. Ее преемник Николя Перрен заявил, что стране придется переосмыслить свою международную позицию«во все более связанном мире’».

Это побудило правую Швейцарскую народную партию, самую сильную силу в парламенте, ответить, заявив, что Швейцария наслаждается миром и стабильностью только благодаря нейтралитету, и что доктрина не подлежит обсуждению. SVP неоднократно критиковала министра обороны Виолу Амхерд из центристской партии Митте за то, что она не осуществляла надзор за Ruag.

Напомним

В июне Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос швейцарского концерна на продажу Украине 96 танков Leopard, из-за нарушения политики нейтралитета государства.