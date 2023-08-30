Швейцария передает Украине дистанционную машину для разминирования

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"Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии предоставляет Государственной службе по чрезвычайным ситуациям машину для разминирования с дистанционным управлением для безопасной и эффективной очистки территорий, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными пережитками войны с начала вторжения РФ", — говорится в сообщении.

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В швейцарском правительстве сообщили, что отправка планируется в сентябре. Общий пакет помощи составляет более 1,3 миллионов долларов. В него вошли:



гусеничная машина, которая может уничтожить или взорвать противопехотные мины;



прицеп грузовика;



комплект запчастей на три года.



Кроме того, Швейцарские специалисты на месте проведут специальные тренинги для украинских специалистов.



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