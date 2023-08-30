Швейцария передает Украине дистанционную машину для разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Швейцария предоставит новый пакет помощи для Украины, в рамках которого передаст машину для разминирования и запчасти к ней. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского правительства, передает УНН.
Цитата
"Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии предоставляет Государственной службе по чрезвычайным ситуациям машину для разминирования с дистанционным управлением для безопасной и эффективной очистки территорий, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными пережитками войны с начала вторжения РФ", — говорится в сообщении.
Подробности
В швейцарском правительстве сообщили, что отправка планируется в сентябре. Общий пакет помощи составляет более 1,3 миллионов долларов. В него вошли:
-
- гусеничная машина, которая может уничтожить или взорвать противопехотные мины;
-
- прицеп грузовика;
-
- комплект запчастей на три года.
-
- Кроме того, Швейцарские специалисты на месте проведут специальные тренинги для украинских специалистов.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швейцария расследует попытку продажи танков для Украины - Bloomberg