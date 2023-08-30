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Швейцария передает Украине дистанционную машину для разминирования

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Швейцария предоставит новый пакет помощи для Украины, в рамках которого передаст машину для разминирования и запчасти к ней. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского правительства, передает УНН.

Цитата

"Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии предоставляет Государственной службе по чрезвычайным ситуациям машину для разминирования с дистанционным управлением для безопасной и эффективной очистки территорий, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными пережитками войны с начала вторжения РФ", — говорится в сообщении. 

Подробности

В швейцарском правительстве сообщили, что отправка планируется в сентябре. Общий пакет помощи составляет более 1,3 миллионов долларов. В него вошли:

  • гусеничная машина, которая может уничтожить или взорвать противопехотные мины;
  • прицеп грузовика;
  • комплект запчастей на три года.
  • Кроме того, Швейцарские специалисты на месте проведут специальные тренинги для украинских специалистов.

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