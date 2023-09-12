На деокупованих територіях обстежено 40% сільськогосподарських земель - комітет ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В парламентському Аграрному Комітеті підрахували, що з 470 тисяч га родючих земель в дев'яти областях, що підлягають обстеженню вже опрацьовано 188,6 тисяч га і 124,02 тисячі га з них потребують розмінування, передає УНН.
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За даними Міністерства оборони України майже 188,6 тисяч га сільськогосподарських земель на деокупованих територіях обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів, із яких 124,02 тисячі га потребують очищення.
Зазначається, що відповідно до плану розмінування сільськогосподарських земель на деокупованих територіях обстеженню підлягають 470 тисяч га родючих земель. Це Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська області.
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Для виконання цього завдання залучається понад 1 тисяча спеціалістів та 17 машин механізованого розмінування від Збройних сил України, Держспецтрансслужби, ДСНС, Національної гвардії України, Національної поліції України та операторів протимінної діяльності.
Із зазначеної кількості земель вже очищено 76,22 тисяч га у межах оперативного реагування, понад 7,8 тисяч га потребують проведення заходів гуманітарного розмінування, яке здійснюють оператори протимінної діяльності
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У межах оперативного реагування станом на вересень 2023 року очищено від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель:
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- Херсонська область — 68,31 тис. га;
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- Харківська область — 49 га;
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- Миколаївська область — 8,42 тис. га;
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- Київська область — 947 га;
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- Чернігівська область — 95 га.
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