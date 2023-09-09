Японія передала Україні вантажні автомобілі для розмінування

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Сьогодні голова МВС зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші, який прибув до України з неоголошеним візитом.

“Японський Уряд передав 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування. Уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території”, - заявив Клименко.

Також у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів США.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Японія домовилися про посилення безпеки України. Такі домовленості будуть доповненням до вже існуючих угод України зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою.

Також сторони домовилися розпочати переговори про двосторонню угоду про гарантії безпеки.