Зеленський: партнери передадуть “Гепарди” для захисту української енергетичної мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Японія домовилися про посилення безпеки України. Такі домовленості будуть доповненням до вже існуючих угод України зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою. Також він подякував партнерам за домовленість, про передачу «Гепардів» для захисту української енергетичної мережі, передає УНН.
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“Щойно провів зустріч із міністром закордонних справ Японії та представниками японського бізнесу. Про нашу стійкість. Про відновлення й розвиток. Енергетика, транспорт, розмінування, соціальна сфера, створення нових робочих місць в Україні – представив конкретні напрями, де можемо зробити більше разом. Дуже важливо – телекомунікації, захист інформації, захист нашої інфраструктури, «зелена» енергетика, машинобудування, аграрний сектор. Упевнений, що наше партнерство – України та Японії – стане глобальним прикладом”, - повідомив Зеленський.
Також Україна та Японія домовилися розпочати підготовку документа, який передбачатиме безпекові гарантії для України з боку Японії. Цей документ стане доповненням до вже існуючих безпекових угод України зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою.
“І я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість, Україна отримає більше «Гепардів» для захисту нашої саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів”, - наголосив президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Сторони домовилися розпочати переговори про двосторонню угоду про гарантії безпеки. Ця угода буде розроблена на основі Декларації G7.