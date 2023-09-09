Зеленский: партнеры передадут "Гепарды" для защиты украинской энергетической сети

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“Только что провел встречу с министром иностранных дел Японии и представителями японского бизнеса. О нашей устойчивости. О восстановлении и развитии. Энергетика, транспорт, разминирование, социальная сфера, создание новых рабочих мест в Украине – представил конкретные направления, где можем сделать больше вместе. Очень важно – телекоммуникации, защита информации, защита нашей инфраструктуры, «зеленая» энергетика, машиностроение, аграрный сектор. Уверен, что наше партнерство – Украины и Японии – станет глобальным примером”, - сообщил Зеленский.

Также Украина и Япония договорились начать подготовку документа, который будет предусматривать гарантии безопасности для Украины со стороны Японии. Этот документ станет дополнением к уже существующим соглашениям по безопасности Украины с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой.

“И я хочу поблагодарить партнеров – имеем очередную договоренность, Украина получит больше «Гепардов» для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов”, - подчеркнул президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу. Стороны договорились начать переговоры о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности. Это соглашение будет разработано на основе Декларации G7.