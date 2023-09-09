Зеленський зустрівся з очільником МЗС Японії: домовилися розпочати переговори щодо гарантій безпеки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Сторони домовилися розпочати переговори про двосторонню угоду про гарантії безпеки. Ця угода буде розроблена на основі Декларації G7, передає УНН з посиланням на повідомлення президента.
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“Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7”, - повідомив Зеленський.
Також президент висловив вдячність Японії за те, що вона залишається нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України, де зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Відомо, що під час свого візиту Хаясі повторить, що Японія виступає за припинення російської агресії проти України.