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Зеленський зустрівся з очільником МЗС Японії: домовилися розпочати переговори щодо гарантій безпеки для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Сторони домовилися розпочати переговори про двосторонню угоду про гарантії безпеки. Ця угода буде розроблена на основі Декларації G7, передає УНН з посиланням на повідомлення президента. 

Цитата

“Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7”, - повідомив Зеленський.

Також президент висловив вдячність Японії за те, що вона залишається нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України, де зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Відомо, що під час свого візиту Хаясі повторить, що Японія виступає за припинення російської агресії проти України. 

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