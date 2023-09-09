Зеленский встретился с главой МИД Японии: договорились начать переговоры по гарантиям безопасности для Украины

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“Приветствовал в Украине министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7”, - сообщил Зеленский.

Также президент выразил благодарность Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину.

Напомним

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса прибыл в Украину, где встретится с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Известно, что во время своего визита Хаяси повторит, что Япония выступает за прекращение российской агрессии против Украины.