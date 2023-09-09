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Актуальне
Міністр закордонних справ Японії проїхав до України

Міністр закордонних справ Японії проїхав до України

Київ • УНН

 • 426200 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України, де зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, інформує УНН з посиланням на відео, яке опублікувало посольство Японії в Україні.

Деталі

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України у суботу, 9 вересня. Ця поїздка в Україну стала його першим візитом після початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

Також у МЗС Японії зазначили, що Йошімаса зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Клебою в Києві.

Під час свого візиту Хаясі повторить, що Японія виступає за припинення російської агресії проти України. Крім того, Японія продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством над введенням суворих санкцій проти росії та над наданням допомоги Україні.

Хаясі також оголосить про підтримку Японії відновлення та реконструкції України. Японія планує провести конференцію з цього питання до кінця року або на початку наступного. Також країна планує підтримувати відновлення та реконструкцію України через державні та приватні сектори.

Під час візиту Хаясі його супроводжуватимуть представники японських компаній. Японія сподівається, що ці компанії матимуть можливість безпосередньо поспілкуватися з українськими представниками про їхні потреби в реконструкції.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у своїх переговорах з Кулебою Хаясі підтвердить тверду підтримку України з боку Японії та розгляне її участь у міжнародній спільноті для якнайшвидшого припинення вторгнення росії в Україну.

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