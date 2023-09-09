Кулеба зустрінеться з головою МЗС Японії: обговорять підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою в суботу в Києві. Про це повідомили в японському МЗС, пише Reuters, передає УНН.
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У своїх переговорах з Кулебою Хаясі підтвердить тверду підтримку України з боку Японії та розгляне її участь у міжнародній спільноті для якнайшвидшого припинення вторгнення росії в Україну.
Хаясі супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник і виконавчий директор Rakuten Group, повідомили в міністерстві.
Доповнення
Наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, очільник японського уряду підтвердив підтримку України та засудив атаки рф.
Нагадаємо
Особисто прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда несподівано відвідав Київ для зустрічі з Зеленським у березні.