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Зеленський переговорив з прем'єром Японії: Кісіда запевнив у підтримці і засудив атаки рф

Зеленський переговорив з прем'єром Японії: Кісіда запевнив у підтримці і засудив атаки рф

Київ • УНН

 • 819635 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, очільник японського уряду підтвердив підтримку України, повідомили у вівторок у МЗС Японії, пише УНН.

Деталі

"29 серпня приблизно з 17:45 трохи більше ніж 20 хвилин прем'єр-міністр Фуміо Кісіда провів телефонну розмову на найвищому рівні з Президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, спочатку прем'єр-міністр Японії Кісіда привітав Україну з 24 серпня, Днем незалежності України, та "підтвердив непохитну позицію Японії, що вона підтримує Україну".

"Окрім того, прем'єр-міністр Кісіда підтвердив своє рішуче засудження атак росії на різні регіони, включаючи Київ, і пояснив допомогу Японії Україні, включаючи підтримку через трастові фонди НАТО", - сказано у повідомленні.

Президент Зеленський, як зазначається, ще раз висловив подяку Японії за допомогу Україні. "Крім того, президент Зеленський пояснив зусилля України щодо досягнення справедливого та міцного миру", - вказано у повідомленні.

"Також прем'єр-міністр Кісіда заявив, що він хотів би продовжувати лідерство як голова "Групи семи", у тому числі налагоджувати контакти з країнами Індо-Тихоокеанського регіону та іншими країнами глобального Півдня", - повідомили у МЗС Японії.

Доповнення

Японія надасть Україні допомогу обсягом до 7 млрд доларів залежно від потреб.

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