Япония предоставит Украине помощь в размере до 7 млрд долларов в зависимости от потребностей - премьер Кисида
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявил, что Япония будет обеспечивать разнообразную помощь для Украины размером до 7 млрд долларов. Он также добавил, что Япония поможет Украине в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф, информирует корреспондент УНН.
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"Япония постоянно будет обеспечивать разнообразную помощь в размере до 7 млрд долларов в зависимости от потребностей Украины", - отметил Кисида.
Он добавил, что Япония окажет помощь Украине, используя свой опыт и знания в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Также страна продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в частности со странами G7, и будет присоединяться к санкциям против России.
Напомним
23 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит дополнительные санкции против четырех человек и 29 организаций, которые связаны с военно-промышленным, финансовым и ядерным сектором России.