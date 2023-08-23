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Канада оголосила про додаткові санкції проти причетних до ядерного сектору рф

Канада оголосила про додаткові санкції проти причетних до ядерного сектору рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Канада запроваджує додаткові санкції проти чотирьох осіб і 29 організацій, які пов'язані з військово-промисловим, фінансовим та ядерним сектором росії. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу онлайн на третьому саміті Кримської платформи, інформує кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні Канада оголошує про подальші санкції проти чотирьох осіб і 29 організацій з військово-промислового, фінансового та ядерного секторів росії. Ці заходи покликані змусити росію залишити всю Україну, включно з Кримом. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив Трюдо.

Деталі

Крім цього, прем'єр наголосив, що Канада залишається непохитною у підтримці України після повномасштабного вторгнення росії. За його словами, Оттава надала вже понад 8,9 мільярда доларів у вигляді багатогранної підтримки, і буде продовжувати "домагатися справедливості та відповідальності".

Він також зауважив, що "процвітаюча демократична та стабільна Україна майбутнього" вимагає спільної роботи для вирішення регіональної безпеки, щоб забезпечити користь відновлення та реконструкції країни після війни, а також для вирішення порушення прав людини та міжнародного права в Криму, що тривають через російську окупацію.

"Сьогодні Крим продовжує використовуватися як військовий табір, з якого росія загрожує не лише решті України, але й ширшому Чорноморському регіону. Мир, стабільність і процвітання, які знала більша частина світу понад 75 років, закінчилися через жорстокий вибір путіна. Велика кількість кримчан виїхала через залякування та репресії, включаючи свавільні арешти, насильницькі зникнення та тортури", - сказав Трюдо.

Прем'єр додав, що москва продовжує агресивну кампанію, спрямовану на знищення культурної спадщини Криму, намагається переписати історію півострова і кримських татар: "Це темна реальність путінської окупації". 

Нагадаємо

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час відкриття третього саміту Кримської платформи повідомив, що Європейський Союз готує багаторічний план фінансової підтримки України, який оцінюється в понад 50 мільярдів євро.

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