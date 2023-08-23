ЄС готує план фінансової підтримки України на 50 мільярдів євро - Мішель

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“Ми стоїмо поруч із вами в цій битві за свободу. Я абсолютно підтримую допомогу, яку ЄС давала до цього. Ми готуємо багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 мільярдів євро. Жорстока тактика росії пов'язана з атакою на українські порти, спрямованою на поширення голоду у світі. Тому ми схвалюємо зусилля України з пошуку нових шляхів експорту зерна, зокрема із залученням Туреччини. ЄС підтримує ваші спроби виходу на нові ринки. Ми розуміємо, що це боротьба за ваше майбутнє, за реалізацію вашої мрії про майбутнє”, - сказав Мішель.

Він також наголосив, що минулого року, Україна отримала перспективи європейського майбутнього, "ми зараз уже впевнено говоримо, що це не питання, чи буде Україна членом ЄС. Це скоріше питання, коли це станеться. Ми готуємося до початку переговорів про вступ".

Нагадаємо

Раніше Європейська комісія вже виплачувала Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.