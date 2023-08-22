ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну

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"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. І буде ще більше, цього року і надалі. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

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За допомогу вже подякували в українському уряді.

"Сьогодні Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС розміром 1,5 млрд євро. Загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році становить вже 12 млрд євро. Щиро вдячні Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу за це рішення, яке демонструє солідарність Європи з Україною", - написав в X Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Доповнення

9 листопада 2022 року Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 мільярдів євро підтримки у вигляді кредитів на 2023 рік через новий інструмент мікрофінансової допомоги MFA+. 14 грудня 2022 року Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили відповідне рішення. Єврокомісія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння та угоду про кредитну лінію 16 січня, обидва вони набули чинності в той же день. Перший транш кредитів обсягом 3 мільярдів євро було виплачено 17 січня 2023 року.