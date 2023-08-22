ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Европейская комиссия сегодня выплатила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, объявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
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"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению, отстройке и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро. И будет еще больше, в этом году и в дальнейшем. Мы стоим бок о бок с Украиной", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Детали
За помощь уже поблагодарили в украинском правительстве.
"Сегодня Украина получила очередной транш макрофина от ЕС в размере 1,5 млрд евро. Общая бюджетная поддержка ЕС в 2023 году составляет уже 12 млрд евро. Искренне благодарны Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за это решение, которое демонстрирует солидарность Европы с Украиной", - написал в X Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Дополнение
9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+. 14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба они вступили в силу в тот же день. Первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года.