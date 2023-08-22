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ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Киев • УНН

 • 897130 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Европейская комиссия сегодня выплатила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, объявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению, отстройке и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро. И будет еще больше, в этом году и в дальнейшем. Мы стоим бок о бок с Украиной", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Детали

За помощь уже поблагодарили в украинском правительстве.

"Сегодня Украина получила очередной транш макрофина от ЕС в размере 1,5 млрд евро. Общая бюджетная поддержка ЕС в 2023 году составляет уже 12 млрд евро. Искренне благодарны Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за это решение, которое демонстрирует солидарность Европы с Украиной", - написал в X Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дополнение

9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+. 14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба они вступили в силу в тот же день. Первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года.

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