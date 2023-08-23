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ЕС готовит план финансовой поддержки Украины на 50 миллиардов евро - Мишель

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время открытия третьего саммита Крымской платформы сообщил, что Европейский Союз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины, который оценивается в более чем 50 миллиардов евро. Он также отметил, что сейчас есть вопрос только когда Украина станет членом ЕС и уже сейчас готовятся переговоры о вступлении, информирует корреспондент УНН.

Цитата

“Мы стоим рядом с вами в этой битве за свободу. Я абсолютно поддерживаю помощь, которую ЕС давал до этого. Мы готовим многолетний план финансовой поддержки Украины стоимостью более 50 миллиардов евро. Жестокая тактика россии связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем”, - сказал Мишель.

Он также отметил, что в прошлом году, Украина получила перспективы европейского будущего, "мы сейчас уже уверенно говорим, что это не вопрос, будет ли Украина членом ЕС. Это скорее вопрос, когда это произойдет. Мы готовимся к началу переговоров о вступлении".

Напомним

Ранее Европейская комиссия уже выплачивала Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

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