Канада объявила о дополнительных санкциях против причастных к ядерному сектору рф

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"Сегодня Канада объявляет о дальнейших санкциях против четырех человек и 29 организаций из военно-промышленного, финансового и ядерного секторов россии. Эти меры призваны заставить россию покинуть всю Украину, включая Крым. Канада будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил Трюдо.

Детали

Кроме этого, премьер подчеркнул, что Канада остается непоколебимой в поддержке Украины после полномасштабного вторжения россии. По его словам, Оттава предоставила уже более 8,9 миллиарда долларов в виде многогранной поддержки, и будет продолжать "добиваться справедливости и ответственности".

Он также отметил, что "процветающая демократическая и стабильная Украина будущего" требует совместной работы для решения региональной безопасности, чтобы обеспечить пользу восстановления и реконструкции страны после войны, а также для решения нарушения прав человека и международного права в Крыму, которые продолжаются из-за российской оккупации.

"Сегодня Крым продолжает использоваться как военный лагерь, из которого россия угрожает не только остальной Украине, но и более широкому Черноморскому региону. Мир, стабильность и процветание, которые знала большая часть мира более 75 лет, закончились из-за жестокого выбора путина. Большое количество крымчан выехало из-за запугивания и репрессий, включая произвольные аресты, насильственные исчезновения и пытки", - сказал Трюдо.

Премьер добавил, что москва продолжает агрессивную кампанию, направленную на уничтожение культурного наследия Крыма, пытается переписать историю полуострова и крымских татар: "Это темная реальность путинской оккупации".

Напомним

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время открытия третьего саммита Крымской платформы сообщил, что Европейский Союз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины, который оценивается в более 50 миллиардов евро.